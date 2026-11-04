Los 12 departamentos que están en área de tormentas esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) mediante boletín especial advierte sobre el desarrollo de núcleos de tormentas en gran parte del territorio nacional durante la noche de este miércoles.

De acuerdo con el reporte oficial, el pronóstico anticipa lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas que irán de moderadas a fuertes.

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Además, se advierte de manera muy puntual sobre la presencia de ráfagas de vientos muy fuertes y una alta probabilidad de que se produzca la caída de granizos en diferentes puntos del país, lo cual incrementa el riesgo de inconvenientes repentinos.

Zonas de cobertura y departamentos bajo alerta

En cuanto a las regiones geográficas que se encuentran bajo la zona de cobertura principal de este aviso, se destaca de forma específica el centro, sur y este de la región Oriental, además del sur y oeste de la región Occidental.

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La lista de departamentos y localidades que podrían verse afectados directamente por los fenómenos severos incluye a San Pedro, Cordillera, centro y norte de Guairá, Caaguazú, centro y este de Caazapá, centro y este de Itapúa, centro y norte de Paraguarí, Alto Paraná, centro y norte de Central, centro, sur y oeste de Canindeyú, Presidente Hayes y Boquerón.

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Estas condiciones de tiempo severo se están desarrollando de forma muy localizada y rápida, afectando a las comunidades justo cuando transcurre la tarde y el inicio de la noche. Por esta razón, se recomienda evitar refugiarse bajo árboles y mantenerse resguardados mientras pasan los momentos más fuertes de las precipitaciones.