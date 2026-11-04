Militares reparan la escuela Pitiantuta, dañada por una granizada

Luego de la granizada, en la escuela Pitiantuta, ubicada al costado de la Municipalidad de Fernando de la Mora, comenzaron los trabajos de recuperación de su infraestructura tras los graves daños ocasionados por la intensa granizada que azotó la ciudad.

Un contingente de militares de las Fuerzas Armadas se desplegó en la institución para colaborar con el retiro de las tejas dañadas, la colocación de nuevos tejados y chapas, además de contribuir con la limpieza de las instalaciones.

El director de la institución, Sergio Arnaldo Huber Dietrich, explicó que los trabajos se realizan con el objetivo de recuperar las condiciones edilicias y permitir que los estudiantes vuelvan a las aulas para culminar el ciclo académico de este año.

“Los militares están colaborando con nosotros con la limpieza de los sectores afectados por el destechamiento y el cambio de los tejados. También están trabajando en la limpieza de la institución, porque necesitamos dejar todo en condiciones para recibir nuevamente a nuestros alumnos”, manifestó.

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El responsable de la institución señaló que uno de los principales desafíos es conseguir los recursos necesarios para reemplazar algunas tejas por otras termoacústicas e instalar nuevos tejados, que permitan brindar mejores condiciones de seguridad y protección a las aulas.

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Los padres realizan actividades para recaudar dinero

Ante esta situación, los padres de familia vienen organizando varias actividades de venta de hamburguesas y ñoquis, con el propósito de recaudar fondos y contribuir a cubrir los costos que demandan las reparaciones.

“Los padres están haciendo un gran esfuerzo y organizando actividades para recaudar fondos. Ya realizaron jornadas de venta de hamburguesas y ñoquis, porque el cambio de los techos representa un gasto importante y necesitamos la colaboración de todos para recuperar nuestra escuela”, expresó Huber Dietrich.

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La infraestructura de la escuela Pitiantuta quedó seriamente afectada por el temporal que azotó Fernando de la Mora en el mes de octubre, cuando una intensa granizada provocó importantes daños en numerosas viviendas de la ciudad.

El tejado de las aulas y el tinglado quedaron completamente perforados por el impacto de las bolas de hielo. Como consecuencia, el agua de lluvia ingresó a las salas de clases y provocó inundaciones, además de humedad en las paredes y daños en materiales pedagógicos y documentos.

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Unas 22 aulas quedaron inhabilitadas, por lo que las actividades presenciales tuvieron que ser suspendidas y los estudiantes pasaron a la modalidad virtual durante varias semanas. La situación afectó a unos 592 alumnos, quienes dejaron de asistir temporalmente a la institución.