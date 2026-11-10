Clima en Paraguay: ¿Cuánto subirá la temperatura esta semana?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca al amanecer y calurosa por la tarde, con cielos parcialmente nublados y vientos moderados del noreste, sin mucha probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas.

Mañana, miércoles, podrían registrarse precipitaciones dispersas en algunas zonas del país, entre ellas Asunción, pero desde el jueves el clima volvería a ser estable.

El día de hoy se tornaría caluroso luego de unas primeras horas frescas. La temperatura máxima alcanzaría 31 grados hoy en Asunción, con una mínima de 18 grados.

Los índices se mantendrían similares mañana y subirían levemente en los siguientes días, con máximas de 34 grados el jueves y 35 grados el viernes en la capital y alrededores.