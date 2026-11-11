Clima en Paraguay: miércoles con lluvias, alerta de tormentas y granizo

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Desde poco antes de las 5:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” que, por el momento, solo incluye al sur y oeste del departamento chaqueño de Presidente Hayes.
Las condiciones del tiempo mejorarían desde mañana en varias zonas del país, aunque la posibilidad de más lluvias y tormentas persistiría al menos hasta el viernes en el este y norte del país.
Sube la temperatura
La temperatura va en aumento en Paraguay y hoy se esperan temperaturas máximas de 32 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco, con mínimas entre 18 y 26 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
23 °C
34 °C
San Pedro
22 °C
33 °C
Caacupé
21 °C
30 °C
Villarrica
20 °C
28 °C
Coronel Oviedo
20° C
29 °C
Caazapá
19 °C
28 °C
Encarnación
19 °C
28 °C
San Juan Bautista
19 °C
29 °C
Paraguarí
21 °C
30 °C
Ciudad del Este
18 °C
27 °C
Asunción
22 °C
32 °C
Pilar
22 °C
31 °C
Pedro Juan Caballero
20 °C
32 °C
Salto del Guairá
20 °C
29 ºC
Pozo Colorado
23 °C
35 °C
Fuerte Olimpo
25 °C
36 °C
Mariscal Estigarribia
26 °C
39 °C
Los índices seguirían subiendo durante los próximos días, con máximas de 34 grados mañana en la capital y 37 grados el viernes.