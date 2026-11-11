Clima en Paraguay: miércoles con lluvias, alerta de tormentas y granizo

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 5:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” que, por el momento, solo incluye al sur y oeste del departamento chaqueño de Presidente Hayes.

Las condiciones del tiempo mejorarían desde mañana en varias zonas del país, aunque la posibilidad de más lluvias y tormentas persistiría al menos hasta el viernes en el este y norte del país.

Sube la temperatura

La temperatura va en aumento en Paraguay y hoy se esperan temperaturas máximas de 32 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco, con mínimas entre 18 y 26 grados.

Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 23 °C 34 °C San Pedro 22 °C 33 °C Caacupé 21 °C 30 °C Villarrica 20 °C 28 °C Coronel Oviedo 20° C 29 °C Caazapá 19 °C 28 °C Encarnación 19 °C 28 °C San Juan Bautista 19 °C 29 °C Paraguarí 21 °C 30 °C Ciudad del Este 18 °C 27 °C Asunción 22 °C 32 °C Pilar 22 °C 31 °C Pedro Juan Caballero 20 °C 32 °C Salto del Guairá 20 °C 29 ºC Pozo Colorado 23 °C 35 °C Fuerte Olimpo 25 °C 36 °C Mariscal Estigarribia 26 °C 39 °C

Los índices seguirían subiendo durante los próximos días, con máximas de 34 grados mañana en la capital y 37 grados el viernes.