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Clima
11 de noviembre de 2026 - 05:25

Clima en Paraguay: miércoles con lluvias, alerta de tormentas y granizo

tormenta Asunción
Marta Escurra

Regresan las precipitaciones a gran parte de Paraguay este miércoles. Una zona de la Región Occidental se encuentra bajo alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo”.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 5:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” que, por el momento, solo incluye al sur y oeste del departamento chaqueño de Presidente Hayes.

Las condiciones del tiempo mejorarían desde mañana en varias zonas del país, aunque la posibilidad de más lluvias y tormentas persistiría al menos hasta el viernes en el este y norte del país.

Sube la temperatura

La temperatura va en aumento en Paraguay y hoy se esperan temperaturas máximas de 32 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco, con mínimas entre 18 y 26 grados.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

23 °C

34 °C

San Pedro

22 °C

33 °C

Caacupé

21 °C

30 °C

Villarrica

20 °C

28 °C

Coronel Oviedo

20° C

29 °C

Caazapá

19 °C

28 °C

Encarnación

19 °C

28 °C

San Juan Bautista

19 °C

29 °C

Paraguarí

21 °C

30 °C

Ciudad del Este

18 °C

27 °C

Asunción

22 °C

32 °C

Pilar

22 °C

31 °C

Pedro Juan Caballero

20 °C

32 °C

Salto del Guairá

20 °C

29 ºC

Pozo Colorado

23 °C

35 °C

Fuerte Olimpo

25 °C

36 °C

Mariscal Estigarribia

26 °C

39 °C

Los índices seguirían subiendo durante los próximos días, con máximas de 34 grados mañana en la capital y 37 grados el viernes.

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