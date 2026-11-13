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Clima
13 de noviembre de 2026 - 05:24

Clima en Paraguay: ¿Tendremos lluvias y tormentas este fin de semana?

Imagen sin descripción
Diego Peralbo, ABC Color

Si bien las condiciones del tiempo en parte del país serían estables hoy, los próximos días traerían consigo precipitaciones y tormentas eléctricas, advierte la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología pronostica un día muy caluroso con cielos parcialmente nublados y vientos variables.

La mayor parte del país no registraría lluvias hoy, pero sí se producirían precipitaciones e incluso ocasionales tormentas eléctricas en el Chaco y en el norte de la Región Oriental.

Esas lluvias y tormentas se extenderían a la mayor parte del resto de Paraguay – incluyendo a Asunción - mañana, sábado, e incluso el domingo.

Altas temperaturas

Las temperaturas siguen subiendo y hoy se esperan máximas de 38 grados centígrados en Asunción, 34 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 40 en el Chaco, con mínimas entre 22 y 27 grados.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

24 °C

36 °C

San Pedro

23 °C

36 °C

Caacupé

23 °C

35 °C

Villarrica

23 °C

36 °C

Coronel Oviedo

23° C

36 °C

Caazapá

22 °C

35 °C

Encarnación

22 °C

34 °C

San Juan Bautista

23 °C

36 °C

Paraguarí

23 °C

36 °C

Ciudad del Este

22 °C

34 °C

Asunción

24 °C

38 °C

Pilar

24 °C

36 °C

Pedro Juan Caballero

22 °C

34 °C

Salto del Guairá

22 °C

33 ºC

Pozo Colorado

25 °C

38 °C

Fuerte Olimpo

25 °C

39 °C

Mariscal Estigarribia

27 °C

40 °C

Los índices bajarían durante el fin de semana, con máximas de 36 grados mañana y 32 el domigno en la capital.

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