Clima en Paraguay: ¿Tendremos lluvias y tormentas este fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología pronostica un día muy caluroso con cielos parcialmente nublados y vientos variables.

La mayor parte del país no registraría lluvias hoy, pero sí se producirían precipitaciones e incluso ocasionales tormentas eléctricas en el Chaco y en el norte de la Región Oriental.

Esas lluvias y tormentas se extenderían a la mayor parte del resto de Paraguay – incluyendo a Asunción - mañana, sábado, e incluso el domingo.

Altas temperaturas

Las temperaturas siguen subiendo y hoy se esperan máximas de 38 grados centígrados en Asunción, 34 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 40 en el Chaco, con mínimas entre 22 y 27 grados.

Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 24 °C 36 °C San Pedro 23 °C 36 °C Caacupé 23 °C 35 °C Villarrica 23 °C 36 °C Coronel Oviedo 23° C 36 °C Caazapá 22 °C 35 °C Encarnación 22 °C 34 °C San Juan Bautista 23 °C 36 °C Paraguarí 23 °C 36 °C Ciudad del Este 22 °C 34 °C Asunción 24 °C 38 °C Pilar 24 °C 36 °C Pedro Juan Caballero 22 °C 34 °C Salto del Guairá 22 °C 33 ºC Pozo Colorado 25 °C 38 °C Fuerte Olimpo 25 °C 39 °C Mariscal Estigarribia 27 °C 40 °C

Los índices bajarían durante el fin de semana, con máximas de 36 grados mañana y 32 el domigno en la capital.