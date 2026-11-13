Clima en Paraguay: ¿Tendremos lluvias y tormentas este fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología pronostica un día muy caluroso con cielos parcialmente nublados y vientos variables.
La mayor parte del país no registraría lluvias hoy, pero sí se producirían precipitaciones e incluso ocasionales tormentas eléctricas en el Chaco y en el norte de la Región Oriental.
Esas lluvias y tormentas se extenderían a la mayor parte del resto de Paraguay – incluyendo a Asunción - mañana, sábado, e incluso el domingo.
Altas temperaturas
Las temperaturas siguen subiendo y hoy se esperan máximas de 38 grados centígrados en Asunción, 34 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 40 en el Chaco, con mínimas entre 22 y 27 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
24 °C
36 °C
San Pedro
23 °C
36 °C
Caacupé
23 °C
35 °C
Villarrica
23 °C
36 °C
Coronel Oviedo
23° C
36 °C
Caazapá
22 °C
35 °C
Encarnación
22 °C
34 °C
San Juan Bautista
23 °C
36 °C
Paraguarí
23 °C
36 °C
Ciudad del Este
22 °C
34 °C
Asunción
24 °C
38 °C
Pilar
24 °C
36 °C
Pedro Juan Caballero
22 °C
34 °C
Salto del Guairá
22 °C
33 ºC
Pozo Colorado
25 °C
38 °C
Fuerte Olimpo
25 °C
39 °C
Mariscal Estigarribia
27 °C
40 °C
Los índices bajarían durante el fin de semana, con máximas de 36 grados mañana y 32 el domigno en la capital.