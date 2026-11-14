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Clima
14 de noviembre de 2026 - 06:49

Calor intenso y lluvias marcarán el tiempo durante el fin de semana, según Meteorología

Calle urbana con coches y motos estacionados bajo un cielo nublado y lluvia, pavimento mojado refleja el entorno.
Lluvia y tormentas eléctricas se registran desde la madrugada de este viernes en San Juan Bautista, Misiones.Jesús Riveros

Meteorología prevé temperaturas elevadas para este sábado y domingo, acompañadas de precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas ¿Qué temperaturas se esperan? Te contamos los detalles.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncia condiciones de tiempo instable y caluroso para este fin de semana en Asunción y gran parte del país. Para hoy, sábado 14, se espera una jornada muy calurosa, con una temperatura máxima que alcanzará los 36 °C y una mínima que rondará los 25 °C.

Según el pronóstico, el cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día, acompañado por vientos que soplarán inicialmente desde el sector norte para luego volverse variables. Estas condiciones de calor y humedad propiciarán un ambiente pesado para las actividades al aire libre.

Lea más: Meteorología anuncia tormentas con ráfagas de 90 km/h para este fin de semana

Asimismo, el pronóstico advierte sobre la llegada de lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, las cuales se irán sintiendo con el transcurso de las horas en varios puntos de la capital y sus alrededores.

El panorama para el domingo y la mejora gradual

De cara a mañana, domingo 15, el ambiente se mantendrá caluroso, con una temperatura mínima estimada en 24 °C y una máxima que descenderá ligeramente hasta los 33 °C.

Entorno urbano con casas de ladrillo y naranja, un coche gris estacionado, y ambiente lluvioso con suelos mojados.
La intensa lluvia acompañada de tormentas eléctricas se registró pasado el mediodía de este miércoles en San Juan Bautista, Misiones.

Durante las primeras horas del día persistirá un cielo mayormente nublado con vientos variables, además de la probabilidad de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas que marcarán el pulso de la madrugada y la mañana.

Sin embargo, hacia el transcurso de la jornada las condiciones comenzarán a mostrar una mejora gradual, dándole un respiro a la inestabilidad climática que predominará durante el fin de semana.

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