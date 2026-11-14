Alerta meteorológica: tormentas fuertes y caída de granizo para lo que resta del sábado

Un escenario de inestabilidad severa se cierne sobre gran parte del territorio nacional para el cierre de esta jornada. Según el boletín emitido a las 17:58 por la DMH, sistemas de tormentas se desarrollan e intensifican con rapidez, generando condiciones propicias para fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche de este sábado 14 de noviembre.

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El reporte oficial advierte sobre lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos en las zonas bajo vigilancia.

Los departamentos en zona de riesgo

El área de cobertura abarca el oeste de la Región Occidental, así como el noreste y sureste de la Región Oriental.

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En la Región Oriental, los puntos bajo alerta comprenden el este de Concepción, el este de Caaguazú, el sureste y norte de Itapúa, el norte y centro de Alto Paraná, todo el departamento de Amambay, y el norte y sur de Canindeyú.

Por su parte, en la Región Occidental, la vigilancia alcanza a los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón.