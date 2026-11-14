ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Empresas y Empresarios
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Empresas y Empresarios
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-19
Min
21º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Clima
14 de noviembre de 2026 - 18:18

Alerta meteorológica: tormentas fuertes y caída de granizo para lo que resta del sábado

Edificio alto a la derecha con cielo nublado y árboles a la izquierda en un ambiente urbano antes de la lluvia.
Un paisaje urbano muestra un cielo nublado y árboles en el área verde antes de la lluvia en Ciudad del Este.Tereza Fretes Alonso

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial ante el rápido desarrollo de núcleos de tormenta. El fenómeno afectará a ocho departamentos de ambas regiones del país durante lo que resta de este sábado. En esta nota más detalles.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Un escenario de inestabilidad severa se cierne sobre gran parte del territorio nacional para el cierre de esta jornada. Según el boletín emitido a las 17:58 por la DMH, sistemas de tormentas se desarrollan e intensifican con rapidez, generando condiciones propicias para fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche de este sábado 14 de noviembre.

Lea más: Alerta meteorológica: 4 departamentos de Paraguay en alerta por tormentas

El reporte oficial advierte sobre lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos en las zonas bajo vigilancia.

Mapa meteorológico con colores que indican diferentes temperaturas, sin personas ni elementos reconocibles.
El documento de la DMH advierte sobre tormentas y condiciones climáticas severas en Paraguay.

Los departamentos en zona de riesgo

El área de cobertura abarca el oeste de la Región Occidental, así como el noreste y sureste de la Región Oriental.

Lea más: Prevén lluvias y tormentas eléctricas en Ciudad del Este

En la Región Oriental, los puntos bajo alerta comprenden el este de Concepción, el este de Caaguazú, el sureste y norte de Itapúa, el norte y centro de Alto Paraná, todo el departamento de Amambay, y el norte y sur de Canindeyú.

Por su parte, en la Región Occidental, la vigilancia alcanza a los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón.

Lo
más leído
del día

01
Política
Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña
Ver más
02
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
03
Policiales
Del meme a la realidad: las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica: 4 departamentos de Paraguay en alerta por tormentas
Ver más
05
Política
Nenecho muestra mensajes a Peña donde advierte de efectos de la “borrachera”, la “resaca” y la “traición”
Ver más

Te puede interesar