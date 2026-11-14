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ABC en el Este
14 de noviembre de 2026 - 07:59

Prevén lluvias y tormentas eléctricas en Ciudad del Este

CDE-2023-CLIMA-NUBLADO
La Dirección de Meteorología prevé lluvias para este sábado en el Este del país.

La Dirección de Meteorología anuncia jornadas calurosas e inestables para Ciudad del Este y alrededores, con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas durante los próximos días.

Por ABC Color

Para este sábado se pronostica un ambiente caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos predominantes del norte, que posteriormente pasarán a ser variables. También se esperan lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 23 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 35 °C.

En tanto, para el domingo se prevé una jornada cálida, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Se anuncian lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, aunque las condiciones tenderían a mejorar posteriormente. Las temperaturas oscilarán entre los 23 °C y 28 °C.

Por su parte, el lunes continuará el ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste. El pronóstico contempla lluvias dispersas, con una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 31 °C.

Ante la previsión de precipitaciones y tormentas eléctricas, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, principalmente los que viven en zonas como San Rafael y San Agustín.

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