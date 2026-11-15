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Clima
15 de noviembre de 2026 - 06:23

Meteorología anuncia un domingo caluroso pero con lluvias dispersas

Carretera iluminada bajo la lluvia, sin personas visibles, con cielos nublados y ambiente desolador.
Imagen de archivo: lluvia en el territorio nacional. Sergio González

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) detalló que para este domingo persistirá el ambiente cálido a caluroso a nivel país, pero con lluvias ei dispersas en zonas puntuales.

Por ABC Color
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Conforme al reporte de la meteoróloga Aracely Fernández, hoy, domingo 15 de noviembre, persistiría el ambiente caluroso en todo el país, ya que las temperaturas previstas son entre los 32 y 35ºC.

Además, durante la jornada predominarían intervalos de nubosidad y algunas lluvias que se presentarían de forma muy dispersa, puntualmente acompañadas de actividad eléctrica, pero esto principalmente en los departamentos del norte de ambas regiones.

Además, para mañana se prevén condiciones similares en cuanto a las temperaturas, con mínimas en torno a los 23 °C y máximas que superarían los 33 °C. Los vientos predominarían del sector norte y persistiría la probabilidad de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, nuevamente en la zona norte del país.

Lluvias en la semana

Ya para el transcurso del día martes 17, las probabilidades de lluvias aumentan para gran parte del territorio nacional, por lo que se presentarían de forma más generalizada, según el reporte. Estas condiciones estarían acompañadas de un leve descenso de las temperaturas, aunque el ambiente continuaría cálido, ya que las máximas estarían en torno a los 30ºC.

Lea más: Meteorología anuncia tormentas con ráfagas de 90 km/h

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