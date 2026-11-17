El informe presentado por el organismo climático anticipa episodios de lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de ráfagas de vientos moderadas a fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos en áreas específicas.

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Zonas afectadas

Este frente de inestabilidad abarca a la Región Oriental y el centro y sur de la Región Occidental, poniendo en alerta directa a Asunción, el centro y sur de San Pedro, Guairá, el sur de Caaguazú, Caazapá, el centro y este de Itapúa, el este de Paraguarí y todo el Alto Paraná.

También afecta al departamento Central, el centro y este de Canindeyú, así como las zonas sur y oeste de Presidente Hayes y el sur de Boquerón.

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En ese sentido las autoridades recomiendan a la población extremar los recaudos necesarios ante posibles inconvenientes.