La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una alerta por la formación de núcleos de tormentas que traerán consigo lluvias moderadas a fuertes, ráfagas de viento de la misma intensidad y la ocasional caída de granizos fue emitida para gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, este fenómeno meteorológico se desarrolla sobre la zona de cobertura y tiene una alta probabilidad de ocasionar episodios de tiempo severo de manera muy puntual durante las próximas horas de este martes.

Las autoridades detallaron que las zonas bajo advertencia abarcan sectores específicos de las regiones Oriental y Occidental, comprometiendo a los siguientes departamentos:

Concepción: Zona norte.

Caazapá: Territorio departamental.

Itapúa: Territorio departamental.

Misiones: Territorio departamental.

Paraguarí: Zona sur.

Alto Paraná: Zonas centro y sur.

Ñeembucú: Territorio departamental.

Presidente Hayes: Zona noreste.

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Se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de ráfagas de viento intensas y la caída aislada de granizos, evitando resguardarse bajo árboles o estructuras precarias durante el paso de las tormentas.