Poco antes de las 12:00 de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante la probabilidad de que se registren lluvias y tormentas eléctricas de fuerza importante en gran parte de Paraguay durante las próximas horas.

El aviso indica que “celdas de tormentas persisten” sobre el territorio paraguayo “con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo” de manera “muy puntual” durante la tarde.

Se esperan lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” y hay “alta probabilidad de caída de granizos” en siete departamentos: Central, Concepción, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, San Pedro y el centro y este de Presidente Hayes.

Lluvias durante lo que resta de la semana

El pronóstico general para hoy advierte también de posibles precipitaciones y tormentas en la mayor parte del resto del territorio nacional, incluyendo a Asunción.

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Las lluvias y tormentas continuarían durante los próximos días, posiblemente hasta el fin de semana.