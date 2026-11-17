Desde los perfiles oficiales de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, se compartió un mapa con los puntos más críticos de la capital en los días de lluvia.

“Ante las lluvias registradas en la capital, compartimos los puntos críticos con raudales que conductores y peatones deben evitar”, sugieren en el escrito publicado.

Esto se debe a la lluvia que se registró en Asunción esta tarde, según ya anunció previamente la Dirección de Meteorología y que podrían continuar.

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Precauciones y vías alternativas

Según lo compartido por la PMT de Asunción, los puntos críticos son:

Avenida Artigas y Mburicao.

Avenida General Santos y San Antonio.

Avenida Perú y Artigas.

Virgen del Carmen y Sargento Marecos.

Santa Ana y Roque C. Miranda.

Montevideo esquina 12 y 13 Proyectadas.

21 Proyectadas y Antequera.

Avenida Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas.

Avenica República Argentina y Caaguazú.

Avenida Fernando de la Mora y De La Victoria.

Avenida Eusebio Ayala y Boggiani.

Además, compartieron el mapa de las zonas de obras por desagües pluviales donde también podrían generarse acumulados de agua y peligro para vehículos y peatones.