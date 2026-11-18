En la tarde de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo boletín especial pasada las 14 horas, alertando que se desarrollan nuevos núcleos de tormenta que afectan varias localidades del país.

En este sentido, sostiene que se prevé el ingreso de fenómeno de tiempo severo que consiste en lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

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Asimismo, puntualizan que el impacto se daría en las zonas del suroeste y norte de la Región Oriental, así como el centro y este de la Región Occidental.

Las localidades afectadas por el temporal son:

Concepción (sur).

San Pedro (centro y oeste).

Ñeembucú.

Presidente Hayes (centro y sur).

Ante este escenario, se recomienda a la ciudadanía evitar situaciones de riesgo y mantenerse atentos a las alertas meteorológicas mediante los sitios oficiales.