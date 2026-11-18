La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), actualizó pasadas las 18:16 su boletín especial por tormentas eléctricas donde detalla que son nueve los departamentos que serían afectados por el temporal.

El informe señala que el fenómeno de tiempo severo se desarrollaría sobre el área de cobertura: Norte y sur de la Región Oriental; Sur y noreste de la Región Occidental.

Se prevé para las siguientes horas el ingreso de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la posibilidad de caída de granizo.

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Los departamentos afectados son Asunción, sur de Guairá, centro y oeste de Caazapá, Itapúa, Misiones, centro y sur de Paraguarí, norte de Central, Ñeembucú, sur de Presidente Hayes y sur de Boquerón.

Prevén que las lluvias y tormentas continuarían durante los próximos días, posiblemente hasta el fin de semana.