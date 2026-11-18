El temporal que se registró el sábado 14 de noviembre afectó a unas 120 familias asentadas en los distritos de 25 de Diciembre, Yataity del Norte, Unión y San Estanislao. Los fuertes vientos causaron daños a viviendas y el derrumbe de las columnas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en las localidades mencionadas.

La entrega de la primera parte de los materiales se realizó la mañana de este miércoles en el tinglado de la Municipalidad de Unión. Fueron priorizadas 15 familias de uno de los barrios, cuyas casas se encuentran literalmente destruidas.

Tras la realización de la tarea de relevamiento de datos a cargo de la Policía Nacional, acompañada por funcionarios de los municipios afectados y de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), se constató que unas 120 casas quedaron con severos daños materiales provocados por el fuerte viento.

<b>Distrito más perjudicado</b>

Uno de los municipios donde se produjo la mayor cantidad de perjuicios es 25 de Diciembre, con 94 viviendas destechadas y otras con paredes derrumbadas. Estas están distribuidas en las compañías Torín Cué, Virgen del Carmen, San José, ex Zanja Corá, Mboiy, Navidad y San Ignacio.

El intendente Pedro Santa Cruz (ANR) dijo que está expectante ante la llegada del camión con los materiales solicitados para que la gente pueda realizar la refacción de sus respectivas viviendas, teniendo en cuenta la cantidad de familias que se quedaron prácticamente sin techo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Creemos que en el transcurso del día también ya va a llegar la asistencia de la SEN, luego de realizar el recorrido por la zona de Unión y las demás localidades, para que los damnificados que se encuentran sin el techo de sus casas puedan hacer la reparación del lugar donde viven, teniendo en cuenta que la inestabilidad climática es un problema constante para toda esta gente”, dijo Santa Cruz.