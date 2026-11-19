El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última alerta emitida a las 13:55 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que las celdas de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, lo que genera probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de hoy.

La zona de cobertura es el noreste de la región Occidental.

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Alerta para Alto Paraguay

Según indica el boletín especial publicado por meteorología, el departamento afectado es el noreste de Alto Paraguay.