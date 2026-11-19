En Asunción, la madrugada se presentará cálida, con temperaturas de entre 22 y 24 °C, cielo mayormente nublado y vientos del sureste, que luego serán variables. Se prevén lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Durante la mañana, la temperatura oscilará entre 22 y 28 °C, con vientos variables que posteriormente soplarán del noreste y lluvias dispersas.

Para la tarde, se espera un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas de entre 28 y 32 °C, cielo mayormente nublado y vientos del noreste, luego variables.

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Calor y lluvias en el interior del país

En Concepción y San Pedro se pronostica una jornada calurosa, con máximas de 32 °C. En ambas localidades se esperan lluvias, con ocasionales tormentas eléctricas, mientras que las mínimas serán de 24 °C y 23 °C, respectivamente.

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En Caacupé y Coronel Oviedo, las temperaturas máximas llegarán a 31 °C. El tiempo estará cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

Villarrica, Caazapá, Encarnación, San Juan Bautista y Pilar tendrán máximas de entre 30 y 31 °C. En estas ciudades se prevé cielo mayormente nublado y lluvias dispersas, con temperaturas mínimas de entre 20 y 21 °C.

Por su parte, en Ciudad del Este y Salto del Guairá se esperan máximas de 31 °C, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

¿Qué temperaturas se esperan en el Chaco?

El Chaco tendrá algunas de las temperaturas más elevadas de la jornada. En Pozo Colorado se pronostica una mínima de 24 °C y una máxima de 34 °C, con ambiente caluroso, cielo mayormente nublado y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

En Fuerte Olimpo, las temperaturas oscilarán entre 24 y 35 °C, mientras que en Mariscal José Félix Estigarribia la máxima alcanzará los 36 °C, la más alta entre las localidades incluidas en el reporte.

En ambas zonas se prevé una jornada calurosa, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

Pronóstico de temperaturas para este jueves

Las máximas previstas por la DMH para este jueves serán de 36 °C en Mariscal José Félix Estigarribia, 35 °C en Fuerte Olimpo, 34 °C en Pozo Colorado, 32 °C en Asunción, Concepción y San Pedro, y entre 30 y 31 °C en otras localidades del país.