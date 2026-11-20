Pasado las 10:00, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una nueva actualización de su boletín especial alertando sobre ocho departamentos del país por el ingreso de un fenómeno de tiempo severo.

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En las próximas horas de este viernes se prevé lluvias con tormentas eléctricas, moderadas a fuertes, ráfagas de viento fuertes a muy fuertes y la alta probabilidad de granizos de forma puntual sobre el área de cobertura.

La zona de cobertura abarca el sur, centro y noreste de la Región Oriental, los departamentos afectados son:

San Pedro (Centro y Norte).

Guairá (Sur).

Caazapá (Centro y Oeste).

Itapuá (Oeste y Sur).

Misiones.

Paraguarí (Sur).

Alto Paraná (Sur).

Ñeembucú (Centro y Este).

Ante la posibilidad de lluvias intensas se recomienda a la ciudadanía evitar las zonas de peligro, así como informarse sobre el avance del clima mediante los sitios oficiales.