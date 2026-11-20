En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables y probabilidad de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 4:30 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” y “alta probabilidad de caída de granizos” - en la capital y en diez departamentos: San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú y el sur de Presidente Hayes.

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Se espera que las precipitaciones continúen en gran parte del país durante todo el fin de semana e incluso en los primeros días de la próxima semana.

Fin de semana caluroso

El ambiente se mantiene caluroso en Paraguay y hoy se espera una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 24 en Asunción.

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No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.