El flamante secretario de Estado, recordó su paso al frente de la entonces Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Setama) durante el año 2013 en un escenario similar a este en medio de conflictos con los transportistas. “Desde esa vez pude conciliar ese momento, porque es un cargo político”, comenzó.

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Para él, la cuestión técnica es importante y reconoció que dentro del Estado existen buenos técnicos. “Pero el tema es que se tiene que lidiar con sectores que tienen sus propios intereses, y muchas veces en ese juego de poder la ciudadanía queda a un lado”, dijo Vera Ojeda sobre la manera de desenvolverse en el cargo.

Una momento similar

Sobre aquel 2013 también luego de la destitución de un presidente de la República a través de un juicio político y un gobierno que debió completar el periodo, Vera Ojeda llegó al cargo. “Cuando estuve a cargo de Setama, pude entender muchas cosas de cómo funcionaba el sistema, e incluso los famosos buses chatarra, todo lo que implicaba y cómo perjudicaba a la propia gente”, aseguró.

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Defendió su gestión hasta el final de la gestión y la posterior transformación del ente en el actual VMT. “Salimos bien de ahí porque en ese momento lo que fallaba era la comunicación, ya que hay un estigma hacia el sector empresarial y obviamente, la gente quiere resultados. Muchas veces, por falta de comunicación o conversación, no se llegan a acuerdos y se encaran mal muchas situaciones”, expuso.

En aquel momento también había un debate sobre subsidios, reguladas, vehículos que no estaban en condiciones de circular y otros elementos que siguen hasta hoy. “En ese momento ya estaba el tema del subsidio, el tema de la rentabilidad y el problema de los buses chatarra que entraban con amparo y ese tipo de cosas, lo que hacía que fuera un hervidero”, detalló.

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A su criterio, la situación mejoró en los últimos 13 años pero aún se está lejos del ideal. “La gente sigue reclamando y es el principal objetivo de todo sistema político: la ciudadanía debe ver satisfechas sus demandas, claro que dentro del equilibrio de poder. De ahí surgió esta propuesta y es un gran desafío, porque por algo enseño ciencias políticas; es algo que me gusta mucho”, rescató.

Mejorar el servicio

El nuevo viceministro indicó que el foco debe ser mejorar el servicio para el usuario. “El foco principal es la ciudadanía. Tenemos que extremar todos los detalles y todo lo que sea necesario para que la ciudadanía esté bien, y que esto no sea una cueva de bandidos donde la gente venga a lucrar o a llevar tajadas, ni mucho menos”, lanzó.

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Vera Ojeda reconoció que el país vive un momento muy sensible y que no tiene margen de error. “La instrucción precisa del presidente y del ministro Baruja es no perder el foco en la ciudadanía, porque está cansada de muchas cosas y el transporte es un lugar muy sensible. Nadie tiene que burlar el sistema ni salir con tajadas de acá”, analizó.

En esa línea, prometió hacer el esfuerzo para darle un buen servicio a la gente. “Si se tienen que subsanar errores, lo vamos a hacer. Yo exigí a todas las personas que van a trabajar conmigo todo el foco y toda la atención, porque ahora no es momento de relajarse; la gente está esperando, está criticando y con justa razón muchas cosas”, aseguró.

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Cuestionado nombramiento

Antes de su designación, Vera Ojeda se desempeñó en espacios de los grupos de medios pertenecientes tanto al Grupo Cartes como al Grupo Vázquez y desde su micrófono, atacó las investigaciones y publicaciones críticas al gobierno de Santiago Peña. Además, es reconocido por realizar talleres en el Partido Colorado.

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El ministro dijo que abandonará esos espacios para dedicarse netamente al Viceministerio de Transporte. Abordado sobre sus posturas en el caso Ueno, se excusó diciendo que él cuestionaba al sistema financiero en general y no a un solo banco de plaza. “Cuando yo hablé de eso y no voy a sacar la nalga de la jeringa, hablaba del sistema, nunca de un banco en particular, jamás”, se defendió.

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Añadió también que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “En mi caso particular, hablaba del sistema, porque si atacás el sistema financiero y decís que todo el sistema corre peligro, eso genera corridas y ningún banco sale beneficiado con eso. En ese sentido, me sacaron mucho de contexto”, sostuvo.

Finalmente, solicitó llevar el proceso en armonía. “Sin esperar que se le tiren flores a nadie: yo no entro ahí esperando aplausos ni flores. Sé que estoy entrando en un lugar bastante especial y las críticas van a llover. Estamos preparados hasta cierto punto y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible”, concluyó.