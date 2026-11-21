La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió, poco antes de las 11:00 de este sábado, un aviso por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y probabilidad de caída de granizos.

Según el reporte, las celdas de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose, con posibilidad de generar fenómenos severos de manera puntual.

La zona de cobertura comprende el norte de la Región Oriental y el centro y norte de la Región Occidental.

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¿Qué departamentos están bajo alerta?

El aviso meteorológico afecta a seis departamentos del país:

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Concepción Norte de San Pedro Amambay Norte de Canindeyú Norte de Presidente Hayes Centro y sur de Alto Paraguay.

Meteorología señala que los fenómenos podrían registrarse durante lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde de este sábado.