Tras las inundaciones registradas nuevamente durante la intensa lluvia del mediodía del viernes último, vecinos de los barrios San Miguel, San José y Jataí de la ciudad de San Juan Bautista, se reunieron y resolvieron acudir este lunes 23 de noviembre a la sesión ordinaria de la Junta Municipal.

Solicitarán a los concejales que actúen como nexos para conformar una mesa de trabajo con el intendente José Luis Benítez (ANR-HC) y el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR-HC).

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Los pobladores buscan una solución definitiva al desborde del sistema de desagüe pluvial a cielo abierto, que durante las precipitaciones intensas provoca el ingreso de agua a sus viviendas y pone en riesgo a las familias de los tres barrios.

Carolina Jaquet, una de las pobladoras afectadas, señaló que la situación se agrava con cada lluvia y que las inundaciones ya ocasionaron importantes daños, incluso la pérdida de animales de corral, que fueron arrastrados por la fuerza del raudal.

“Nuestra situación es grave en cada lluvia, ya que no solo a un barrio afecta la inundación por el desborde del sistema de desagüe pluvial a cielo abierto, somos tres barrios que sufrimos en cada lluvia y con esta situación ya fueron afectados muchos de los vecinos, hasta inclusive sus animales de corral fueron afectados por el intenso raudal, ya que sus gallinas fueron arrastradas por el agua”, expresó.

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La pobladora indicó que, durante la reunión vecinal, acordaron solicitar una mesa de trabajo con el intendente y el gobernador para analizar alternativas que permitan solucionar el problema que afecta recurrentemente a las familias.

“En la reunión que tuvimos decidimos pedir una mesa de trabajo con nuestras autoridades, ya con el intendente José Luis Benítez y el gobernador Richard Ramírez, para ver qué solución nos dan ellos, porque acá ya no es que nos preocupan las cosas materiales, ya que eso podemos recuperar, sino que se torna muy peligroso para las personas, porque el agua corre muy fuerte y Dios no quiera se cae una criatura, lo puede arrastrar y lo puede matar”, manifestó.

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Jaquet cuestionó la falta de una solución definitiva y advirtió sobre el peligro que representa la fuerza del agua durante los días de lluvia, especialmente para los niños que viven en las zonas afectadas.

“¿Será que estamos esperando que ocurra una desgracia para poder actuar? Por esta razón decidimos con los vecinos acudir ante la Junta Municipal y solicitar dicha mesa de trabajo”, concluyó.