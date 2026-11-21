La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que celdas de tormentas continúan en desarrollo e intensificación sobre el territorio nacional y presentan probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de este sábado.

De acuerdo con el aviso meteorológico vigente, el evento climático incluye lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de intensidad moderada a fuerte y la probabilidad de caída de granizos en forma localizada.

El área de afectación abarca el norte de la Región Oriental y el centro y norte de la Región Occidental.

Los diez departamentos comprendidos en el reporte son:

Región Oriental: Concepción, San Pedro, norte de Cordillera, Caaguazú, norte de Alto Paraná, Amambay y Canindeyú.

Región Occidental: Presidente Hayes, centro y sur de Alto Paraguay, y sur de Boquerón.

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Las condiciones de inestabilidad se mantienen activas a lo largo de la jornada matinal, por lo que se recomienda tomar las precauciones habituales ante descargas eléctricas, vientos fuertes y eventual precipitación de granizo en los puntos afectados.