Este sábado arrancó nuevamente cálido e inestable, con 24 ºC, una humedad del 97% y alta probabalidad de nuevas lluvias y tormentas.
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La Dirección de Meteorología inclusive emitió un boletín de alerta a las 5:10 debido a celdas de tormentas que tienden a intensificarse, principalmente sobre el norte de la Región Oriental y el centro de la Occidental.
Los departamentos a ser afectados en mayor medida incluyen Concepción, San Pedro, este de Caaguazú, norte de Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, centro y sur de Alto Paraguay, además del centro y sur de Boquerón.
Los especialistas no descartan que que inclusive se generen granizadas y fenómenos de tiempo severo durante las próximas horas, por lo que se insta a estar atentos a las actualizaciones de los avisos meteorológicos.
Fin de semana caluroso
Respecto a la temperatura, se espera una jornada calurosa nuevamente, con una máxima de 31 ºC, de acuerdo al pronóstico.
Para el domingo se anticipan nuevamente condiciones cálidas y húmedas, con temperaturas de entre 23 ºC y 28 ºC, además de precipitaciones acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.