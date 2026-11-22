Poco antes de las 14:00, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su boletín especial por sistema de tormentas, donde detalla que núcleos de tormentas se desarrollan en el área de cobertura.

El fenómeno esperado para esta tarde de domingo incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

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No se descarta que se puedan generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual en la tarde de este domingo. El área de cobertura abarca la Región Oriental, además del centro y sur del Chaco.

Los departamentos afectados son:

Concepción.

San Pedro.

Sur de Guairá.

Noroeste de Caazapá.

Sur de Paraguarí.

Extremo norte de Ñeembucú.

Amambay.

Canindeyú.

Presidente Hayes.

Según Meteorología se prevés que para los próximos días, la probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas se mantendría, principalmente en algunas zonas del país, alternando con mejorías parciales. Las temperaturas continuarían elevadas, con amaneceres cálidos y tardes calurosas.