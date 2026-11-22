La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este domingo un nuevo aviso meteorológico por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

El aviso meteorológico fue emitido este domingo a las 11:35, ante el desarrollo de celdas de tormentas que afectan a la zona sur del Chaco y la Región Oriental.

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Según el reporte, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante en las primeras horas de la tarde de hoy.

Los departamentos afectados, según el área de cobertura, son:

Concepción: sur.

San Pedro: centro y norte.

Cordillera: centro y norte.

Caaguazú: norte.

Itapúa: oeste.

Misiones: centro y norte.

Paraguarí: sur.

Alto Paraná: centro.

Amambay: centro y norte.

Canindeyú: centro y sur.

Presidente Hayes: centro y sur.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones de Meteorología ante la posibilidad de fenómenos de tiempo severo.