Un sistema de tormentas continúa afectando el norte de la Región Oriental y el centro del Chaco, por lo que se emitió un aviso meteorológico por lluvias acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y ocasional caída de granizos.

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El reporte fue emitido a las 18:35 de este domingo 22 de noviembre de 2026 y advierte que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche.

Departamentos alcanzados

La cobertura prevista abarca las siguientes zonas: