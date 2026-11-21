El agua anegó las calles y varias casas ubicadas en el centro urbano de Vallemí, distrito de San Lázaro al norte del primer departamento. Los barrios afectados son Caacupemí, San Gerardo, San Antonio, Virgen de Fátima y San Carlos.

Según indicaron los lugareños, el martes 17 de noviembre se había registrado precipitaciones en la zona, pero no había inundado las arterias y viviendas.

La lluvia caída esta mañana ha llegado aproximadamente a 150 milímetros.

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Estas últimas lluvias dejaron a muchas casas inundadas, también las calles han sido sobrepasadas en su nivel por el agua.

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De acuerdo a los moradores, cada vez que cae mucha agua, se encuentran con la misma situación. Ante esto, urgen que se pueda solucionar esta problemática.