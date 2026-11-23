De acuerdo con la actualización emitida a las 11:00 (H.O.P.) por el Departamento de Análisis y Predicción del Tiempo, las lluvias estarán acompañadas por fenómenos de tiempo severo que podrían registrarse de manera puntual y en cortos lapsos.

Acumulados estimados por zona

Según la proyección elaborada por la DMH, los volúmenes previstos durante los cuatro días se distribuyen de la siguiente manera:

Entre 100 y 150 mm : Centro, este y norte de la Región Oriental, además del este de la Región Occidental.

Entre 70 y 100 mm : Gran parte de la Región Oriental.

Entre 30 y 50 mm: Sur de la Región Oriental y centro del Chaco.

El organismo aclaró que no se descartan acumulados superiores de manera puntual a los rangos estimados.