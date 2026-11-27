La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió pasado las 8:50 un boletín especial por sistema de tormentas que afectarán en las próximas horas a varios departamentos del territorio nacional.

Según el informe meteorológico, se espera lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes, hasta el momento se descarta la eventual caída de granizos.

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Núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la jornada de hoy viernes.

El área de cobertura abarca el suroeste y centro de la Región Oriental. Los departamentos afectados son:

Norte de San Pedro.

Suroeste de Itapuá.

Oeste y centro de Misiones.

Sur de Central.

Centro y este de Ñeembucú.

Ante este escenario de inestabilidad instan a mantenerse informados sobre el avance climático mediante los sitios oficiales.

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Para los próximos días se prevé lluvias dispersas en todo el país, con mejoras graduales en el transcurso de la jornada con temperaturas máximas que rondarían entre 30 y 31 grados.