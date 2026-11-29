En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Hoy podrían registrarse lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, aunque estarían limitadas a partes del Chaco y del norte de la Región Oriental.2

Sin embargo, mañana, lunes, las precipitaciones y tormentas podrían extenderse a la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción, y continuarían al menos hasta el martes.

La temperatura al comenzar la semana

El ambiente se mantiene cálido este domingo y se esperan temperaturas máximas de 32 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco.

Ciudad Temperatura mínima del domingo Temperatura máxima del domingo Concepción 21 °C 33 °C San Pedro 20 °C 33 °C Caacupé 20 °C 31 °C Villarrica 20 °C 31 °C Coronel Oviedo 20° C 32 °C Caazapá 19 °C 32 °C Encarnación 20 °C 31 °C San Juan Bautista 20 °C 31 °C Paraguarí 19 °C 32 °C Ciudad del Este 21 °C 31 °C Asunción 21 °C 32 °C Pilar 20 °C 32 °C Pedro Juan Caballero 20 °C 31 °C Salto del Guairá 22 °C 31 ºC Pozo Colorado 20 °C 34 °C Fuerte Olimpo 23 °C 36 °C Mariscal Estigarribia 20 °C 31 °C

Se espera un notable aumento de la temperatura mañana, con una máxima de 36 grados en la capital. Sin embargo, el martes los índices volverían a bajar a niveles similares a los de hoy.