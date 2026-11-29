En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados y vientos variables.
Hoy podrían registrarse lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, aunque estarían limitadas a partes del Chaco y del norte de la Región Oriental.2
Sin embargo, mañana, lunes, las precipitaciones y tormentas podrían extenderse a la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción, y continuarían al menos hasta el martes.
La temperatura al comenzar la semana
El ambiente se mantiene cálido este domingo y se esperan temperaturas máximas de 32 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del domingo
|Temperatura máxima del domingo
Concepción
21 °C
33 °C
San Pedro
20 °C
33 °C
Caacupé
20 °C
31 °C
Villarrica
20 °C
31 °C
Coronel Oviedo
20° C
32 °C
Caazapá
19 °C
32 °C
Encarnación
20 °C
31 °C
San Juan Bautista
20 °C
31 °C
Paraguarí
19 °C
32 °C
Ciudad del Este
21 °C
31 °C
Asunción
21 °C
32 °C
Pilar
20 °C
32 °C
Pedro Juan Caballero
20 °C
31 °C
Salto del Guairá
22 °C
31 ºC
Pozo Colorado
20 °C
34 °C
Fuerte Olimpo
23 °C
36 °C
Mariscal Estigarribia
20 °C
31 °C
Se espera un notable aumento de la temperatura mañana, con una máxima de 36 grados en la capital. Sin embargo, el martes los índices volverían a bajar a niveles similares a los de hoy.