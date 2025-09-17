“Bello panorama” en Asunción: falta de recolección de basura en casi todos los barrios

Pobladores de la capital del país sufren el abandono de las autoridades municipales y deben lidiar, desde hace unos ocho días, con la falta de recolección de basura.
Los vecinos de los barrios Ytay, Mariscal López, Cañada de Ybyray, Santa María, Herrera, entre otros, se quejan porque desde hace más de una semana no cuentan con el servicio de recolección, lo que no significa que se les descontará de sus impuestos.
Las basuras se acumulan en las veredas, impiden el paso de peatones, juntan moscas y emanan olores nauseabundos.
Otro problema que acarrea es el desorden que general los animales callejeros al hurgar en las bolsas, denuncian.
