Crónicas Ciudadanas
18 de marzo de 2026 - 13:15

Video: destrozos en la Chacarita tras temporal

Vecinos del barrio Ricardo Brugada de Asunción denuncian que luego de cada temporal se registran considerables destrozos y pese a presuntos pedidos de intervenciones, la comuna capitalina ignoraría a los pobladores.

Por ABC Color

“El lugar está lleno de maleza y cada vez que llueve el raudal destruye todo a su paso. Los responsables no se hacen cargo y, aunque ya registramos el reclamo en la web de la Municipalidad no tenemos respuesta. Es un peligro constante para todos”, refiere el denunciante.

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- Richard.