Crónicas Ciudadanas
20 de marzo de 2026 - 12:10

Ciclista herido tras caer en un enorme bache de la calle Iturbe de Asunción

Ciclista cayó en un bache de la bicisenda de la calle Iturbe de Asunción, y quedó con heridas y la bicicleta dañada.
Ciclista cayó en un bache de la bicisenda de la calle Iturbe de Asunción, y quedó con heridas y la bicicleta dañada.Gentileza

Un ciclista denunció que quedó con heridas y su vehículo dañado tras caer en un enorme bache de la bicisenda de la calle Iturbe de Asunción. La vía está en un pésimo estado, lo que expone a los que la utilizan a un peligro constante.

Por ABC Color

De casi un metro de longitud y más de 10 cm de profundidad son las características de un bache en el que ayer cayó un ciclista cuando utilizaba la bicisenda de la calle Iturbe de Asunción.

Ciclista cayó en un bache de la bicisenda de la calle Iturbe de Asunción, y quedó con heridas y la bicicleta dañada.
Ciclista cayó en un bache de la bicisenda de la calle Iturbe de Asunción, y quedó con heridas y la bicicleta dañada.

Este, tras caer de su vehículo, quedó con heridas en la mano y en la pierna. Además, la cubierta, la llanta y el mabubrio de su bicicleta quedaron con daños que la dejaron inutilizable.

Ciclista cayó en un bache de la bicisenda de la calle Iturbe de Asunción, y quedó con heridas y la bicicleta dañada.
Ciclista cayó en un bache de la bicisenda de la calle Iturbe de Asunción, y quedó con heridas y la bicicleta dañada.

Denunció que tanto el intendente de la Municipalidad de Asunción, Luis Bello, como el presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios de Paraguay S. A. (Essap), Luis Fernando Bernal, son responsables por dejar las calles en ese estado.

Ciclista cayó en un bache de la bicisenda de la calle Iturbe de Asunción, y quedó con heridas y la bicicleta dañada.
Ciclista cayó en un bache de la bicisenda de la calle Iturbe de Asunción, y quedó con heridas y la bicicleta dañada.

Agregó que al dejar las calles en esta situación, exponen al peligro a los transeúntes. Los ciclistas al caer, además de las heridas propias del accidente, se exponen a ser atropellados por otros vehículos, por lo que es de extrema importancia el buen mantenimiento de la vía.

Ciclista cayó en un bache de la bicisenda de la calle Iturbe de Asunción, y quedó con heridas y la bicicleta dañada.
Ciclista cayó en un bache de la bicisenda de la calle Iturbe de Asunción, y quedó con heridas y la bicicleta dañada.