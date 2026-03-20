Ciclista herido tras caer en un enorme bache de la calle Iturbe de Asunción

De casi un metro de longitud y más de 10 cm de profundidad son las características de un bache en el que ayer cayó un ciclista cuando utilizaba la bicisenda de la calle Iturbe de Asunción.

Este, tras caer de su vehículo, quedó con heridas en la mano y en la pierna. Además, la cubierta, la llanta y el mabubrio de su bicicleta quedaron con daños que la dejaron inutilizable.

Denunció que tanto el intendente de la Municipalidad de Asunción, Luis Bello, como el presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios de Paraguay S. A. (Essap), Luis Fernando Bernal, son responsables por dejar las calles en ese estado.

Agregó que al dejar las calles en esta situación, exponen al peligro a los transeúntes. Los ciclistas al caer, además de las heridas propias del accidente, se exponen a ser atropellados por otros vehículos, por lo que es de extrema importancia el buen mantenimiento de la vía.