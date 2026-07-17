Crónicas Ciudadanas
17 de julio de 2026 a la - 13:19

Video: motociclista imprudente cruza semáforo en rojo

Una persona adulta en motocicleta fue grabada cómo cruzaba un semáforo con luz roja en la Avda. Perú de Asunción. Además de esta falta gravísima, una niña pequeña la acompañaba atrás en el vehículo.

Por ABC Color