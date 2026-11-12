- CR.
12 de noviembre de 2026 - 18:00
Basural en la zona céntrica de Asunción
Esta acumulación de basura se encuentra en la calle México casi Teniente Fariña, pleno centro de Asunción.
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