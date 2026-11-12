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Crónicas Ciudadanas
12 de noviembre de 2026 - 18:00

Basural en la zona céntrica de Asunción

Basura acumulada en la vía pública junto a paredes amarillas, con un cartel que anuncia una mudanza en el fondo.
La imagen muestra basura acumulada en una calle del centro de Asunción.

Esta acumulación de basura se encuentra en la calle México casi Teniente Fariña, pleno centro de Asunción.

Por ABC Color
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- CR.

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