Ecuador, Argentina y Brasil, primeros clasificados para el Mundial Sub 17

* Cuatro plazas. A falta de dos jornadas para finalizar el hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub 17, ecuatorianos, argentinos y brasileños alcanzaron 7 puntos y matemáticamente se aseguraron quedar en alguno de los cuatro primeros puestos que dan acceso a la próxima Copa del Mundo.

* Última plaza. Así, las dos jornadas restantes servirán para definir por un lado al campeón del torneo y, por otro, al acreedor del cuarto cupo para el Mundial, a disputarse entre Venezuela, Paraguay y Chile.

* El primero en clasificar fue Argentina, pese a haber empatado 0-0 frente a Paraguay, en partido donde la gran actuación del portero de Olimpia Facundo Insfrán Lirussi permitió a la Albirroja sumar su primer punto en la fase final del campeonato.

* Venezuela superó 2-0 a Chile, logró su primer triunfo y quedó a un paso de la clasificación.

* Ecuador y Brasil igualaron 2-2 y con ello se aseguraron que Paraguay no pueda superarles en la clasificación pese a que sumase los 6 puntos que quedan en juego. Esto a merced de que el criterio de desempate es el enfrentamiento directo, y en ese caso Paraguay cayó derrotado ante Ecuador (1-3) y frente a Brasil (3-2).

* Posiciones: Ecuador 7 puntos, Argentina 7, Brasil 7, Venezuela 3, Paraguay 1, Chile 0.

* Penúltima fecha (jueves 20): 15:00 Venezuela vs. Paraguay; 17:30 Chile vs. Brasil; 20:00 Argentina vs. Ecuador.