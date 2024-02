Olimpia: Sin unidad a la puja electoral

Coto Nogués, tesorero de la actual directiva, es propuesto por el oficialismo, y Grillo Domínguez va por la oposición. La exigencia de mayor cantidad cargos que pretende del lado opositor fue la detonante que rompió la posibilidad de unificar las listas de cara al acto asambleario próximo.

La presentación de la listas se debe hacer hoy, y ante la falta de acuerdo, anoche se intensificaron las llamadas a los socios de modo a conseguir las firmas que respalden las nóminas correspondientes en cumplimiento de la exigencia asamblearia.

Recanate, no

Cuando se supo que Miguel Cardona no iba por la reelección, inmediatamente saltó el nombre de Marcelo Recanate, como uno de los posibles aspirantes a volver a al presidencia de al entidad. Pero ayer el propio Cardona descartó esa posibilidad.

“Es un gran amigo, yo lo quiero mucho, pero él no, en este momento no. Estamos lanzando una lista consensuada. En su momento hemos hablado, es un gran olimpista, pero me dijo que por motivos particulares no iba a continuar”, confirmó Cardona ayer a ABC Cardinal.

Coto Nogués

“Es un olimpista fanático y es muy honesto”. Rodrigo Nogués es una persona que tiene la capacidad. Coto es una persona querida por mucha gente, tiene buenos amigos, juntará gente que apoyará financieramente, es muy humilde de corazón, es un olimpista fanático y es muy honesto”, fue la consideración de Cardona sobre el hombre del oficialismo.

Sin Richard y otros a Encarnación

El plantel de Olimpia se apresta de cara al partido del sábado frente al Sportivo Ameliano, en el estadio Villa Alegre de Encarnación, a las 20.45, pero sin el capitán Richard Ortiz.

También resta saber si el mediocampistas Carlos Arrúa va llegar en condiciones considerando que es víctima de un cuadro febril, una afección que le impidió trabajar con normalidad.

La lesión muscular de Richard ya se evidenció en el partido contra Nacional, y en el que tuvo que ser cambiado mucho antes de finalizar el primer tiempo. Se espera recuperarlo para lo que será el primer clásico del año, cuando por la sexta fecha se crucen con Cerro Porteño, en el estadio Defensores del Chaco.

Otra resta en el equipo franjeado es el defensor Saúl Salcedo, quien reapareció la fecha pasada y fue expulsado con roja directa. Por de pronto, son tres cambios.

Un brindis por la renovación con un viejo patrocinador

Ayer, cerca del mediodía, Olimpia hizo pública la renovación del vínculo por dos años más con Cervecería Paraguaya para su producto Pilsen.

“La renovación oficial se llevó a cabo ayer con las autoridades presentes en la Villa Olimpia. La celebración no solo simboliza la continuidad de una colaboración exitosa, sino que también reafirma el compromiso inquebrantable de Pilsen con sus consumidores, tejiendo un vínculo más fuerte a través de lo que nos une”, dice el escrito distribuido.

Celebramos estas alianzas que nos acercan a los consumidores a través de dos grandes pasiones: “El fútbol y nuestra inigualable Pilsen”, señaló Bruno Yuli, el director de marketing de Cervepar.

“Este compromiso de varios años consolida una relación entre dos grandes pasiones de los paraguayos”, expresaron las partes del acuerdo renovado.