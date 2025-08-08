Claudia Martínez nominada al Balón de Oro Sub 21: orgullo paraguayo entre las mejores del mundo

Claudia Martínez vuelve a poner a Paraguay en el radar del fútbol mundial. La mediocampista ofensiva de 17 años, figura del plantel femenino de Olimpia, fue incluida este jueves en la lista de nominadas al premio Kopa Femenino, distinción que otorga la revista France Football a la mejor jugadora Sub 21 del año. Es la primera vez que una futbolista paraguaya logra esta histórica nominación.

Martínez fue nominada por la revista France Football a Mejor Jugadora Sub 21 del Balón de Oro 2025. La futbolista fue campeona, figura y goleadora del Campeonato Sudamericano Sub 17 Colombia 2025 con 10 goles y fue una de las máximas dos artilleras de la Copa América Femenina Ecuador 2025 con 6 tantos.

Sobre el Balón de Oro

El Balón de Oro, organizado anualmente por la prestigiosa publicación francesa, distingue a los mejores futbolistas del mundo en diversas categorías, incluyendo el Balón de Oro masculino, femenino, arquero del año (Trofeo Yashin), y el premio Kopa al mejor jugador o jugadora Sub 21. Esta edición 2025 marca la consolidación del fútbol femenino juvenil en la escena global, con una lista de nominadas que incluye a representantes de potencias futbolísticas como España, Francia, Alemania y Brasil.

Martínez fue destacada por su rendimiento sobresaliente en la liga paraguaya, su capacidad de liderazgo pese a su corta edad, y su participación en torneos juveniles de Conmebol, donde brilló con la camiseta albirroja. Su técnica, visión de juego y carácter en el campo llamaron la atención de ojeadores internacionales y de los propios periodistas de France Football, quienes participan de la votación.

La entrega del Balón de Oro se realizará el 22 de setiembre en París, donde se conocerán los ganadores de todas las categorías. El evento reúne a las grandes figuras del fútbol mundial y es considerado el máximo galardón individual del deporte. En el caso del trofeo Kopa Femenino, votan un panel de ex ganadores del Balón de Oro, lo que le otorga un carácter aún más simbólico y prestigioso.

