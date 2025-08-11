Libertad corta el hilo de triunfos

Mejoría de juego en la segunda mitad

La primera mitad presentó un trámite monótono, con Libertad asumiendo el rol protagónico a través de la posesión estéril del esférico. Sin embargo, Recoleta se replegó, al acecho de poder explotar la velocidad, por los costados, sobre todo de Ferreira, en las réplicas.

El juego del “Gumarelo” no contaba con sorpresas. En ese dominio de posesión, quienes más tocaban el esférico eran los zagueros, ante la solitaria presión de Sandoval. Se sumaba además Campuzano, quien se filtraba en la última línea para participar de la cadena de pases, facilitando la tarea del “Canario“, que mantenía el peligro lejos.

Dentro de su dominio estéril, el dueño de casa dependió de un arrebato individual para generar riesgo, en una acción en la que Franco recibió en la medialuna del área, con un “sombrerito” hizo pasar de largo a Núñez para luego ensayar la media vuelta que encontró bien posicionado al portero Ferreira.

La ocasión más clara de gol la generó el visitante en esa primera mitad, en una réplica que derivó en un pase filtrado de Piris para Báez. Este ganó la línea de fondo y metió el centro atrás que conectó Sandoval con una definición a quemarropa que tuvo la providencial tapada del Morínigo con el pecho.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la complementaria, con las modificaciones, el “Gumarelo” tuvo una leve mejoría, y precisamente el tanto de apertura llegó desde el banco, antes de llegar al cuarto de hora, con un derechazo de Cardozo Lucena, quien tomó un rechazo corto con los puños de Ferreira para sacar el tiro colocado que se coló pegado al poste derecho.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La anotación de “Pika” obligó a Recoleta a intercambiar los roles. Esta vez, ante la necesidad, el “Canario” tomó el protagonismo de las acciones y llegó a la paridad. Adelantó sus líneas y empezó a poblar el terreno gumarelo.

Una muestra del adelantamiento fue la conquista de Romero, quien suele ocupar un lugar más intermedio, pero esta vez se sumó al ataque y luego de recibir de Vargas sacó el derechazo que se incrustó en el ángulo derecho del uruguayo Silva, quien había ingresado por el lesionado Morínigo.