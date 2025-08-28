Rally del Paraguay: En marcha, la ceremonia de partida

La ceremonia arrancó con la entonación del Himno Nacional, las palabras de bienvenida de la organización, del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y un marco multitudinario de público que llegó con las ansias de ver el paso de los mejores pilotos y máquinas de todo el mundo.

A la gran fiesta se sumarán las tripulaciones paraguayas, que de esta manera cumplen con el tan anhelado sueño de ser parte de una cita mundialista en nuestro país.

Antes de la ceremonia oficial de apertura del evento, los presentes pudieron disfrutar de la música que estuvo a cargo de DJ Indio Rubio y también serán testigos de un gran cierre con Tierra Adentro y un show de fuegos artificiales.

En la previa, las calles de Encarnación colapsaron como consecuencia de la cantidad de visitantes que copan la zona en estos días, entre ellos de otros países como Argentina, Brasil, Ecuador, México, Bolivia y los europeos que también arribaron a suelo guaraní con la gran incógnita de saber qué les puede ofrecer esta bendita tierra guaraní.

