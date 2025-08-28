Mundial de Rally: Takamoto Katsuta marca el “scratch” en el shakedown

Takamoto Katsuta, nacido en Nagoya, de 32 años, se impuso a Ott Tänak y Thierry Neuville, con sendos Hyundai i20 N Rally1, marcando un tiempo de 2:24,4 sobre los 2:25,0 del estonio y 2:25,4 del belga, en el primer día de competencia del Mundial de Rally.

Las pruebas libres oficiales o shakedown se llevaron a cabo en un tramo de 4,9 kilómetros, en la zona de Trinidad, que ya había sido utilizado en el Rally de Colonias Unidas, pero en sentido inverso.

Entre los autos de la WRC2, el que se destacó fue el piloto ruso Nikolay Gryazin (Škoda Fabia RS Rally2, del Toksport), con un crono de 2:32,3. Segundo fue el británico Gus Greensmith y tercero el francés Yohan Rossel.

Entre los paraguayos, Migue Zaldívar, navegado por el argentino Luis Allende, a bordo del Škoda Fabia RS Rally2, del MZ Racing –de una superlativa temporada–, logró marcar el quinto mejor tiempo en la categoría WRC2, con un registro de 2:35,0, siendo el compatriota mejor ubicado por delante de su hermano Fau, copilotado por Marcelo der Ohannesian (Škoda Fabia RS Rally2), cuya única vuelta fue de 2:35,7, y de Diego Domínguez (p), que giró en 2:36,0, respectivamente.

Gran presencia de aficionados en Trinidad, al igual que en la Costanera de Encarnación, que van llegando para sumarse a la extraordinaria fiesta motor que se desarrolla por primera vez en nuestro país, y que hoy tiene marcada una noche inolvidable con la ceremonia de largada, que se llevará a cabo en el Sambódromo, a partir de las 19:00.