A qué hora juega hoy Guaraní vs. Libertad y dónde ver en vivo

Guaraní y Libertad disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El Aborigen de Víctor Bernay y el Gumarelo de Pablo Guiñazú juegan en el Erico Galeano de la ciudad de Capiatá. El partido comienza a las 19:00, hora de nuestro país, con arbitraje de Derlis Benítez y VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Guaraní vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 19:00 horas
Argentina: 19:00 horas
Brasil: 19:00 horas
Uruguay: 19:00 horas
Chile: 19:00 horas
Ecuador: 17:00 horas
Colombia: 17:00 horas
Perú: 17:00 horas
Venezuela: 18:00 horas
Bolivia: 18:00 horas
El Salvador: 16:00 horas
México: 16:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas
Estados Unidos - Este: 17:00 horas
Inglaterra: 23:00 horas
España: 00:00 horas
Bélgica: 00:00 horas
Marruecos: 00:00 horas
Sudáfrica: 00:00 horas
Guaraní vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Guaraní vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.