Fútbol

A qué hora juega hoy Guaraní vs. Libertad y dónde ver en vivo

Guaraní y Libertad disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
01 de octubre de 2025 - 09:22
Aldo Pérez, arquero de Guaraní, sostiene el balón en un partido frente a Libertad por el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Guaraní y Libertad disputan hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El Aborigen de Víctor Bernay y el Gumarelo de Pablo Guiñazú juegan en el Erico Galeano de la ciudad de Capiatá. El partido comienza a las 19:00, hora de nuestro país, con arbitraje de Derlis Benítez y VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Guaraní vs. Libertad, un clásico por el boleto a cuartos de final

Guaraní vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 17:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Álvaro Campuzano (i), jugador de Libertad, domina el balón en un partido frente a Guaraní por la cuarta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Rogelio Silvino Livieres, en Asunción, Paraguay.
Guaraní vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Lea más: ¿Cómo clasifica Paraguay a los octavos de final del Mundial Sub 20?

Guaraní vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

