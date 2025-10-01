¿Cómo clasifica Paraguay a los octavos del Mundial Sub 20?

La selección paraguaya disputará la última fecha del Grupo B dependiendo de sí para clasificar a los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025. La Albirroja de Antolín Alcaraz enfrentará a Ucrania el viernes 3 de octubre, a las 17:00, en el Nacional de Santiago. En simultáneo, Panamá medirá a Corea del Sur en el Elías Figueroa de Valparaíso.

Si mirar otro partido, Paraguay avanzará con dos resultados: empate y victoria. Con 4 puntos, el mismo puntaje que el rival, el combinado nacional necesita 1 unidad para avanzar como segundo y, 3 como será primero. Si es 1°, jugará contra uno de los terceros (3° A/C/D), mientras que si es 2°, chocará con el 2° del Grupo F (Colombia, Noruega, Arabia Saudita o Nigeria).

Pero en la derrota, el seleccionado guaraní debe esperar primero que los surcoreanos no triunfen ante los panameños ya que pueden culminar con mejor saldo de goles. Pero si los centroamericanos ganan, Alcaraz y compañía tienen ventaja en el primer criterio de desempate en caso de igualad de puntos por la victoria 3-2 en la primera fecha.

Paraguay, como clasifica como mejor tercero

La selección de Paraguay también puede acceder a los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025 como uno de los cuatro mejores terceros entre las seis llaves. Si es superada por Corea del Sur al finalizar la tercera fecha del Grupo B, la Albirroja debe culminar la fase de grupos entre los primeros 4 de la tabla de posiciones entre 6 países.

Criterios de desempate en igualdad de puntos