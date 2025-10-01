Guaraní vs. Libertad, un clásico por el boleto a cuartos de la Copa Paraguay

Guaraní y Libertad definen al sexto clasificado a cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. El Aborigen y el Gumarelo, a partido único y eliminación directa, juegan a las 19:00, hora de nuestro país, en el Erico Galeano de Capiatá. Conduce Derlis Benítez con VAR de Carlos Figueredo y transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

El Legendario de Víctor Bernay, primer campeón del certamen nacional (2018), tiene como prioridad conquistar el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. De todas maneras, los de Dos Bocas, que es puntero con una unidad de ventaja sobre Cerro Porteño cuando restan 24 puntos, quiere continuar avanzando de fase y soñar con una nueva consagración.

El Repollero de Pablo Guiñazú, vigente ganador y único en levantar el trofeo en tres oportunidades, empieza a concentrar toda la atención en la competencia. Los de Tuyucuá no pelean por el bicampeonato de Liga (8° con 17 puntos) y apuntan a cerrar la temporada con otro título después de obtener la Supercopa Paraguay 2025 y el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo.

Copa Paraguay 2025: Clasificados a cuartos de final

Atlético Tembetary, que eliminó a Olimpia; 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, River Plate y General Caballero de Juan León Mallorquín son los primeros clasificados a cuartos de final de la Copa Paraguay 2025. Además de Guaraní vs. Libertad, restan 12 de Octubre de Itauguá vs. Tacuary, Cerro Porteño vs. Sol de América y Sportivo Trinidense vs. Nacional.

