50° Transchaco Rally: Preparativos para la clasificación

Los diferentes equipos que competirán en el 50º Petrobras Transchaco Rally se preparan con todo para lo que será la prueba de clasificación de este domingo en el VRD, de Capiatá. El circuito Los Olivos, de Arroyos y Esteros, es uno de los escenarios más elegidos para realizar los test.

Por ABC Color
16 de octubre de 2025 - 22:07
El MZ Racing llevó los Škoda de Miki y Migue Zaldívar, preparando la fiesta motor del domingo. Fotos gentileza de Antonio Pereira.
El MZ Racing llevó los Škoda de Miki y Migue Zaldívar, preparando la fiesta motor del domingo. Fotos gentileza de Antonio Pereira.

Por su cercanía a nuestra ciudad Capital, y por las múltiples opciones que ofrece, el circuito Los Olivos, ubicado en la localidad de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera (propiedad del Centro Arroyense de Volantes), se constituyó últimamente en una plaza efectiva y muy requerida por los equipos para probar sus autos.

El Saba Competición, con Gustavo Saba a la cabeza, aprovechó para testar el Toyota GR Yaris #4.
El Saba Competición, con Gustavo Saba a la cabeza, aprovechó para testar el Toyota GR Yaris #4.

En ese sentido, y de cara a lo que será la prueba de clasificación del TCR50, en el autódromo Víctor Rubén Dumot (VRD), de Capiatá, que se desarrollará este domingo, a partir de las 10:00 o incluso un poco antes –debido a las 103 tripulaciones anotadas–, varias tripulaciones aprovecharon en la semana el mencionado lugar para buscar la mejor puesta a punto en sus respectivas máquinas.

La Renga también probó sus autos, el VW Polo de Lucho Ortega y el Škoda Fabia de Javier Ugarriza.
La Renga también probó sus autos, el VW Polo de Lucho Ortega y el Škoda Fabia de Javier Ugarriza.

Cabe recordar que tanto las recorridas controladas a los 12 tramos que formarán parte de la tradicional prueba chaqueña, como los test en la región Occidental, ya fueron realizados por la mayoría de los equipos, que en las últimas horas finiquitarán todos y cada uno de los detalles para que los autos lleguen de la mejor manera posible al histórico evento.

El sábado, a las 8:00, arrancarán las verificaciones en el VRD, y desde las 19:00, los protagonistas pasarán por la rampa de salida del Parque Lineal, en la Costanera Norte.