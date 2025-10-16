50° Transchaco Rally: Preparativos para la clasificación

Por su cercanía a nuestra ciudad Capital, y por las múltiples opciones que ofrece, el circuito Los Olivos, ubicado en la localidad de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera (propiedad del Centro Arroyense de Volantes), se constituyó últimamente en una plaza efectiva y muy requerida por los equipos para probar sus autos.

En ese sentido, y de cara a lo que será la prueba de clasificación del TCR50, en el autódromo Víctor Rubén Dumot (VRD), de Capiatá, que se desarrollará este domingo, a partir de las 10:00 o incluso un poco antes –debido a las 103 tripulaciones anotadas–, varias tripulaciones aprovecharon en la semana el mencionado lugar para buscar la mejor puesta a punto en sus respectivas máquinas.

Cabe recordar que tanto las recorridas controladas a los 12 tramos que formarán parte de la tradicional prueba chaqueña, como los test en la región Occidental, ya fueron realizados por la mayoría de los equipos, que en las últimas horas finiquitarán todos y cada uno de los detalles para que los autos lleguen de la mejor manera posible al histórico evento.

El sábado, a las 8:00, arrancarán las verificaciones en el VRD, y desde las 19:00, los protagonistas pasarán por la rampa de salida del Parque Lineal, en la Costanera Norte.