27 de noviembre de 2025 - 17:37

Moto Rally y ATV Ybycuí: Exitosa carrera en Caballero Punta

Los quads también se sumaron al gran show del fin de semana.
El pasado fin de semana se cumplió con mucho éxito la carrera que correspondió a la tercera fecha del Campeonato de Moto Rally y ATV Ybycuí, organizado por el Team 06 Gustavo Martínez, en la compañía denominada como Caballero Punta, de la mencionada ciudad.

Por ABC Color

Tras lo que fue una emotiva y competitiva doble jornada, que se desarrolló con tres tandas clasificatorias sobre un trazado de 14 kilómetros, las posiciones finales quedaron de la siguiente manera:

En la clasificación general, 1) José Galeano, 2) Taino Fleitas y 3) Marcos Jiménez.

Gran presencia de las motos que dieron un gran espectáculo en la doble jornada.
En la categoría ATV Fuerza Libre, 1) José Galeano; en ATV Nacional, 1) Alejandro Escurra; en Trail 200, 1) José Carlos Fernández, 2) Nelson Villalba, 3) José Diaz, 4) Ángel Díaz y 5) Steven Romero; en 250 Fuerza Libre, 1) Arístides Escalante, 2) Diego Arca y 3) Chuky Vázquez.

En MX Fuerza Libre, 1) Fabio Jaquet; en Iniciante Nacional, 1) Jesús Romero, 2) Enrique Verdún y 3) Martin Lezcano; en Damas, 1) Andrea Cantero y 2) Ainhoa Verdún; en MX 250, 1) Taino Fleitas y 2) Marcos Jiménez; y en AX100 y Motoneta, 1) Jesús Medina, respectivamente.

Celebración de los competidores luego de recibir sus respectivos trofeos.
La competencia se llevó a cabo sin ningún tipo de contratiempo y gustó no solo a todos los competidores que formaron parte del evento, sino también a los aficionados que asistieron.