Moto Rally y ATV Ybycuí: Exitosa carrera en Caballero Punta

Tras lo que fue una emotiva y competitiva doble jornada, que se desarrolló con tres tandas clasificatorias sobre un trazado de 14 kilómetros, las posiciones finales quedaron de la siguiente manera:

En la clasificación general, 1) José Galeano, 2) Taino Fleitas y 3) Marcos Jiménez.

En la categoría ATV Fuerza Libre, 1) José Galeano; en ATV Nacional, 1) Alejandro Escurra; en Trail 200, 1) José Carlos Fernández, 2) Nelson Villalba, 3) José Diaz, 4) Ángel Díaz y 5) Steven Romero; en 250 Fuerza Libre, 1) Arístides Escalante, 2) Diego Arca y 3) Chuky Vázquez.

En MX Fuerza Libre, 1) Fabio Jaquet; en Iniciante Nacional, 1) Jesús Romero, 2) Enrique Verdún y 3) Martin Lezcano; en Damas, 1) Andrea Cantero y 2) Ainhoa Verdún; en MX 250, 1) Taino Fleitas y 2) Marcos Jiménez; y en AX100 y Motoneta, 1) Jesús Medina, respectivamente.

La competencia se llevó a cabo sin ningún tipo de contratiempo y gustó no solo a todos los competidores que formaron parte del evento, sino también a los aficionados que asistieron.