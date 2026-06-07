“¡Impresionante! Ciudad del Este es otra cosa”: Prieto celebra derrotas de los clanes ZI y Portillo en internas

Miguel Prieto utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la derrota de estructuras políticas familiares y afirmó que Ciudad del Este tiene una dinámica electoral diferente al resto del país.

“Impresionante. CDE es otra cosa”, escribió el jefe comunal tras conocerse los resultados de las internas.

En el Partido Colorado, el principal revés fue para el sector respaldado por la familia Zacarías Irún, luego de la victoria de Rigoberto Chamorro sobre Magno Álvarez, quien estuvo apoyado por ese grupo político. En ese contexto, Prieto felicitó en tono sarcástico al vencedor de la interna colorada, a quien calificó como su “correligionario”.

“Quiero felicitar a mi correligionario Rigoberto Chamorro por ganar las internas de la ANR”, posteó.

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La expresión hizo referencia al pasado reciente de Chamorro dentro de Yo Creo, movimiento con el que fue electo concejal suplente en las últimas elecciones municipales antes de alejarse del sector y sumarse a las filas de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

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En el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Prieto también festejó la victoria de Laura Folle sobre la actual concejal municipal María Portillo, hermana del exdiputado Carlos Portillo. La edil había asumido de forma interina la administración municipal tras la destitución de Prieto.

El enfrentamiento político entre Prieto y los hermanos Portillo se inició cuando abandonaron Yo Creo para impulsar acuerdos con otros partidos y movimientos, entre ellos Cruzada Nacional, cuyos dirigentes reclamaban una escasa representación dentro de las listas de Yo Creo.

Con miras a las próximas elecciones municipales, Yo Creo decidió respaldar la candidatura de Folle para buscar una alianza política.

“También quiero felicitar a mi candidata Laura Folle por ganar las internas del PLRA”, escribió Prieto.

El jefe comunal cerró su mensaje con la frase: “Esto se salió de control”.