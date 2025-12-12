El Liverpool busca reacción ante el Brighton de Diego Gómez

Menos de una semana después del polémico empate 3-3 ante el Leeds United, la actualidad del Liverpool ha estado dominada por las controversiales declaraciones de Mohamed Salah. El pasado sábado, el egipcio protestó públicamente por haber sido suplente, un hecho que derivó en su exclusión disciplinaria para el reciente viaje a Milán, donde el Liverpool obtuvo una victoria balsámica (1-0) ante el Inter por la Champions League.

La posible presencia de Salah en el once titular frente al Brighton será el tema central en Inglaterra, eclipsando incluso el resultado deportivo. El entrenador Arne Slot había indicado que sostendría una conversación definitiva con el delantero este viernes para decidir si entra o no en la convocatoria. Slot llega al encuentro con una presión ligeramente aliviada tras el triunfo en San Siro, aunque todavía se mantiene bajo el escrutinio público, debido al lastre de seis derrotas y dos empates cedidos en los últimos meses.

El “Matagigantes” y un emotivo regreso a Anfield

El Brighton, que tendrá en su plantel al paraguayo Diego Gómez, se presenta como un rival de alto riesgo, con fama de complicar a los grandes equipos de la liga. Esta misma temporada, el equipo ha demostrado su capacidad al vencer a gigantes como el Manchester City (2-1), el Chelsea (3-1) y el Newcastle (2-1).

El partido también estará marcado por el emotivo posible regreso de James Milner a Anfield. El veterano mediocampista, exjugador del Liverpool (2015-2023), podría volver a la acción tras varias semanas apartado por lesión. Milner adoptó el dorsal número 20 en honor a su excompañero y amigo Diogo Jota, fallecido en un accidente de tráfico el pasado mes de julio, a quien se le rinde homenaje en la cancha del Liverpool en cada encuentro en el minuto 20.

La lucha por el liderato se intensifica

Mientras el Liverpool busca estabilidad, la batalla por la cima del campeonato se aprieta. La presión recae sobre el Arsenal: tras caer el pasado fin de semana (2-1) contra el Aston Villa, los Gunners ven al Manchester City acercarse a solo dos puntos de distancia.

El calendario de la jornada parece favorecer al Arsenal, que recibirá al colista Wolverhampton en casa. Por su parte, los Citizens visitarán el Selhurst Park para medirse al correoso Crystal Palace (4º), un rival que históricamente dificulta a los líderes.

Los partidos de la fecha 16 de la Premier League

- Sábado, a las 12:00: Chelsea – Everton y Liverpool – Brighton. A las 14:30. Burnley – Fulham. A las 17:00. Arsenal – Wolverhampton.

- Domingo, a las 11:00. Crystal Palace – Manchester City, West Ham United – Aston Villa, Nottingham Forest – Tottenham Hotspur, Sunderland – Newcastle United. A las 13:30. Brentford – Leeds.

- Lunes, a las 17:00. Manchester United – AFC Bournemouth.